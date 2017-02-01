Hava Nasıl Oralarda?

Anasır-ı erbaanın dördüncüsü olan havayı anlatmak bu aya nasipmiş. Bu havanın açığı var, kapalısı var, sıcağı var, soğuğu var.

ELİFE ATEŞ

Anasır-ı erbaanın dördüncüsü olan havayı anlatmak bu aya nasipmiş. Bu havanın açığı var, kapalısı var, sıcağı var, soğuğu var. Ses soluktan mütevellit uzunu var (kısası yok). Yolculuk edeceksiniz yolu var (yordamı yok). Dükkan açacaksanız parası var, (pulu yok). İyi beyin “fırtına”sı yapmış olduk… Size “hava”dan ve havaya dair gönlüme esenleri acizane ve de naçizane birkaç satırla anlatmak isterim.

Uzun Hava Dalgası

Havanın kısası değil ama uzunu makbuldür. Bugünkü varoluşsal sorunları, çoluğu çocuğu, torunu torbayı, eşi dostu dert edinmiş kallavi bir bünyenin oldukça geniş ciğerlerinde birikmiş havanın sanatsal bir biçimde dışa tezahürü neticesinde oluşur kendisi. Dinleyende de daha ne olduğunu anlayamadan, ciğer sahibi zat-ı muhteremle empati yapma durumu hasıl olur, kendini bilmeden dertten derde düşer. Ve bana ne oldu acep, niye böyle efkarlandım diyerek durumu bi türlü anlamlandıramaz. Velhasıl bünyeyi yanık hava dalgası çarpmıştır.

Rüzgarın Gülü, Yelin Değirmeni

Rüzgarın sağı solu belli olmaz demiştik ama rüzgar gülleri bu delifişek hava dalgasının cihetini tespit edebilme yetisine sahiptir. Esişine göre bir sağa bir sola dönüverir. Nitekim belirli bir duruşları yoktur, rüzgarın esişine göre hareket ederler. Ol hasepten kendilerinden pek de hazzetmem. Ama yel değirmencikleri öyle midir? Tabii ki değildir. Kendilerinin vakur bir duruşları vardır. Durdukları yön bellidir, öğüttükleri un bellidir. Faydalı elemanlardır hasılıkelam. Yel değirmeni deyince Cervantes aklınıza geldi mi? Kendisi dedelerimizin dedelerinin dedelerinden de önceki zamanlarda yaşamıştır ve yel değirmenlerini baş düşman kıldığı meşhur kitabını da o zaman yazmıştır. Yel değirmenlerine ufaktan bir garezi olduğunu düşünsem de ölmüş yiğidin hakkını veririm, bilumum hürmetlerimi iletirim.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Şubat 2017 sayısında