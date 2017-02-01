Etli Kereviz Yemeği & Beyaz Çikolatalı Cheesecake

JALE KAYA

Her damak tadına uymayan ve baskın bir tadı olan kerevizi lezzetli bir yemek haline getirdik. Kereviz sağlıklı yaşam adına birçok doktor tarafından tüketilmesi önerilen bir sebzedir. İçerdiği vitaminlerin yanı sıra çeşitli mineraller de bulunduran bu sebze aynı zamanda antioksidan özelliği sayesinde birçok hastalığa karşı vücudun direncini artırmaktadır. Şifa için bile olsa bir denemenizde fayda var.

Tatlı olarak ise hem meyveli hem de beyaz çikolatalı cheesecake hazırlıyoruz. Kış meyvelerinden armut, elma ve sağlık için yine gerekli olan kuruyemişle zenginleştirdik tatlımızı. Şimdiden afiyet olsun!

Etli Kereviz Yemeği

Malzemeler:

• 100 g kuşbaşı et

• 1 adet büyük boy kereviz

• 2 adet patates

• 1 büyük boy havuç

• 1 büyük boy soğan

• 3 diş sarımsak

• 1 çorba kaşığı dolusu salça

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• Tuz, karabiber

• Kereviz dalı

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ocak 2017 sayısında.