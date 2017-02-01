Çocukluğum Sana Söylüyorum, Çocuğum Sen Anla!

"Sen de çok mızmızsın”, “Çok pasaklısın”, “tembel”, “uyuşuk”, “beceriksiz”, “yaramaz” bu sözleri bir yerden hatırladınız mı?

“Sen de çok mızmızsın”, “Çok pasaklısın”, “tembel”, “uyuşuk”, “beceriksiz”, “yaramaz” bu sözleri bir yerden hatırladınız mı? Çocuğunuza gün içerisinde odasını toplamadığı, dersini çalışmadığı, söz dinlemediği için söylemiş olabilir misiniz? Ya da size söylenmiş olabilir mi anne babanız tarafından?

Bir düşünün çocuğa “pasaklı” dendiğinde aklına gelenleri… “Pasaklı, saçaklı, ıspanaklı…” Buna karşılık olarak “Hayır, ben pasaklı değil ıspanaklıyım” dese mesela ne cevap verebiliriz? Güler geçeriz ama çocukların kafasına kelimeler sizin söylediğiniz ton ve mimiklerle kazınır. Öyle ki anlamlar sonradan yerleşebilir kafalarına. Yani sizin ona bir davranışı hakkında söylediğiniz bir kelimeyi o, kafasında çok farklı konumlandırabilir.

Bir de şöyle düşünün: Bir huyunu sevmediğiniz akrabanıza çocuğunuzu benzetmeniz, mesela “Aynı amcası gibi umursamaz”, “Teyzesi gibi dağınık” türü cümleler kurmanız amcasının ve teyzesinin sevilmeyen kişi olarak görülmesine sebep olabilir. Böylelikle her amcasına benzetildiğinde karşı atak olarak “Ben amcam değilim, ben kendimim…” demesi bile sevilmediği, beğenilmediği düşüncesini pekiştirir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ocak 2017 sayısında.