Ergenliği Atlatamayanlar

DERYA ŞAHİN

Ocak sayımızda uzamış ergenlik sendromunu kapak dosyamıza taşıdık. Otuzlarına hatta kırklarına geldiği halde sorumluluk almak istemeyen, sorunlar karşısında hemen pes eden büyüyememiş yetişkinlerin ahvalini Gülcan Tezcan yazdı. Uzayan ergenliğin sebeplerinin anlatıldığı dosyada bu durumun evlilik ve iş hayatına yansımaları da ele alınıyor. Çoğu meselede olduğu gibi uzamış ergenlik sorununun altında da yanlış anne baba tutumları yatıyor. Hangi yaklaşımların çocuğu ileride böyle bir yetişkin haline getireceği üzerinde özellikle duruluyor yazıda. Bu anlamda, kimi sorunların içinden çıkamayan yetişkinler kadar anne babalar açısından da faydalı olacağını düşünüyoruz dosyanın.

Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Patlayan bombalar, suikast gibi kaosa yönelik gelişmeler önce vatan evlatlarını, sonra yüzümüzdeki tebessümü, sonra da ümidimizi almak istiyor elimizden. Fakat yaşamak için, bu vatanı sahipsiz bırakmamak için ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Bu hassas zamanlarda çok daha dikkatli hareket edip birlik ve beraberliğimize zeval vermeyecek biçimde davranmamız gerekiyor.

Halep’in düşmesiyle beraber bize de ensar olma görevi düştü. Bu kış aylarında yersiz yurtsuz kalan tüm kardeşlerimize kol kanat germeyi unutmayalım.

Tez zamanda feraha çıkmak duasıyla, Allah’a emanet olun.

derya.sahin@semerkandaile.com