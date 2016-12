Ekran Çocuklarına “Süper Güçlü Kahramanlar” Aranıyor!

PERİHAN MURAT

Gökyüzünde uçan, binalar arasında zıplayarak dolaşan, gözlerinden ışıklar çıkartan; güçlü, yenilmez, hep kazanan biri olmayı kim istemez? Hele bir de “Sen küçüksün, yapamazsın!” diye sürekli engelleniyorsan süper kahramanlara hayran olmamak elde mi? Çocukken her şey gözümüze inanılmaz gözükür. Çünkü her şey kendimizden büyük ve zor gelir; yemek yemek, yürümek, salıncakta sallanmak bile tek başına yapılamaz. İşte bu dönemlerde çocuklar, zengin hayal güçlerini ve bitip tükenmeyen meraklarını yanlarına alıp dünyayı keşfetmeye çıkarlar. Bu yolculukta onlara yol gösteren “süper kahramanlar” gereklidir. Bazen yarasına krem süren bir anne bazen patlayan bisikletin tekerleğini değiştiren bir baba ya da her sorunun cevabını bilen bir abla, bir abi olur kahramanı… Ama bir de ekranlardan tanıdıkları, süper güçlere sahip kahramanlar var ki çocukları hatta her birimizi o muhteşem renkli dünyalarına inandırıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde TRT’nin düzenlediği Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı’nda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Dinç, “Çocuklar neden süper kahramanlara ihtiyaç duyar?” sorusunu şu sözleriyle cevapladı: “Tarih boyu herkes kahramanlara ihtiyaç duymuştur. Hepimiz süper kahramanlara meraklıyız. Bizler yetişkinler olarak da bir ihtiyaç ve istek içerisindeyiz. Normalüstü yetenek sahibi insanlara karşı her zaman bir ilgi olmuş” diyor ve bu durumun sebeplerini şu şekilde açıklıyor: “Çocukların süper kahraman ihtiyaçlarının çok belli sebepleri var. İlk olarak hayretlerini karşılamak için en önemli öznelerinden birisi süper kahramanlar. Böylece meraklarını istedikleri yere götürüyorlar. Sonra normal hayatta yaşayamayacakları heyecanı süper kahramanlar aracılığı ile yaşıyorlar. Ayrıca çocukların kahramanlardan dikkat çekmenin yollarını öğrenmeleri de mümkün. Rol model almak anlamında çocukların kahramana ve süper kahramana ihtiyaçları var. Çocuklar için süper kahramanlar yaşayarak öğretiyor. Apartman dairelerine kısılmış çocuklar için bu önemli bir argüman.”

Süper Kahraman İhtiyaç mı?

Psikolog Büşra Berberoğlu Ayrancı, çocukların süper kahramanlara olan ihtiyacını “Bizler ‘Çocuğun gelişimsel bir parçası mı yoksa model aldığı bir davranış mı?’ diye sorgularız.

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ocak 2017 sayısında.