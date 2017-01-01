Büyük Kızım Son Zamanlarda Kardeşini Hiç Yanında İstemiyor

Küçük çocuklar hayatı nasihatle değil, gözlemleyerek ve deneyerek öğrenirler. Kardeşler arasındaki mücadele başta olumsuz gibi görünse de onlara bu anlamda çok şey öğretir.

PEDAGOG PERİHAN GÜL

Merhaba Perihan Hanım,

Aile dergisinde çoğu ailelerin sorunlarını çözüyorsunuz, inşallah bana da bir çözüm yolu gösterirsiniz. Benim 3 çocuğum var. En büyüğü 7 buçuk yaşında, kız. 4 yaşında bir oğlum, 6 aylık bir kızım var. Büyük kızım son zamanlarda çok sinirli. Erkek kardeşini hiç yanında istemiyor. Oğlum ablasıyla oynamak istese kızım onu itiyor, bağırıyor, dövüyor, hiç yanına yaklaştırmıyor. Bu sıralar okula da gitmek istemiyor. Önceden istekli giderdi, derslerini yapardı. Şimdilerde hiçbir şey yapmak istemiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Daha önce de böyle bir sorun yaşamıştık. Pedagoğa götürmüştüm ve pedagog evdeki ortamı kullanıyor demişti. (O zamanlar babaanne-dedeyle yaşıyorduk.) Ben iki evladımın arasında kaldım ve ne yapacağımı şaşırdım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin, Allah’a emanet olun.

Aysun A.

Hemen hemen her evde kardeşler birbirlerini çok sevseler de özellikle küçükken aralarında anlaşmazlıklar hiç eksik olmaz. Bir bakarsınız canciğer kardeştirler, keyifle oynarlar; biraz sonra adeta birbirinin düşmanı gibi davranıverirler. Bu son derece normaldir. Önemli olan, her durumda olduğu gibi anlaşmazlık ya da didişme durumunda da anne babanın nasıl tepki verdiğidir.

Küçük çocuklar hayatı nasihatle değil, gözlemleyerek ve deneyerek öğrenirler. Kardeşler arasındaki mücadele başta olumsuz gibi görünse de onlara bu anlamda çok şey öğretir.

Çocukların doğum sırası onların aile içindeki tepki ve davranışlarını etkiler. Özellikle üç çocuklu ailelerde ortanca çocuk; büyük olanın bilgi ve becerilerine, küçük kardeşin de gördüğü ilgi ve sevgiye ulaşamadığı için sürekli kendini kabul ettirme mücadelesi içindedir. Anne babanın adaletli davranmadığından yakınır. Ortancanın bu mücadelesi büyük çocuğu da etkiler. Büyük çocuk bazen kardeşini dışlayarak kendini ispatlamaya çalışır ve yetişkinler nezdinde kabul görmek ister. Bu süreç onu hırçınlaştırır. Anne baba iyi rehberlik etmediğinde ise sıkıntı sürer gider.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ocak 2017 sayısında.