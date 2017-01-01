Belki de Yeniden Tanışmanın Vakti Gelmiştir

Yıllar nasıl yüzümüzü, bedenimizi değiştiriyorsa huylarımızı ve fikirlerimizi de değiştiriyor. Bu yüzden yeni evlilere güzel geçimin ipuçlarından biri olarak söylenen “eşini iyi tanı” öğüdü evliliğe yıllarını verenler için de geçerli.

HATİCE METİN

Doğduğumuz andan itibaren değişiyoruz, dönüşüyoruz. Bebeklikten çocukluğa, çocukluktan yetişkinliğe… Yaşadığımız olaylar, çevremizdeki gelişmeler düşüncelerimize ve duygularımıza yön veriyor. Değişim hayatın böylesine normal bir getirisiyken eşlerimizin değişmemesini beklemek anormal olacaktır. Ortalama yirmili yaşlarda evlendiğiniz eşiniz otuzlarına, kırklarına, ellilerine geldiğinde birebir aynı insan olabilir mi? Yıllar nasıl yüzümüzü, bedenimizi değiştiriyorsa huylarımızı ve fikirlerimizi de değiştiriyor. Bu yüzden yeni evlilere güzel geçimin ipuçlarından biri olarak söylenen “Eşini iyi tanı” öğüdü evliliğe yıllarını verenler için de geçerli.

Eşini Tanıyan Onun Kalbine ve Zihnine Ulaşır

Evlilikte belli bir mesafeyi kat etmiş kişilerin eşlerini tanımamaları kulağa biraz tuhaf gelse de ne yazık ki gerçek. Özellikle zamanla azalan duygusallık, artan sorumluluklar eşlerin birbirine olan ilgisini bölüyor. Hele eşler arasında iletişim sorunları çokça yaşanıyorsa eşlerin birbirini anlama, tanıma imkanı daha da azalıyor.

İletişim sorunları ve eşini tanıyamamak birbirini besleyen iki olumsuz unsur. Eşini tanımayan kişi onun anlayacağı dilden konuşmakta zorluk çekiyor. Eleştirilerini, beklentilerini hatta sevgisini bile doğru bir biçimde iletemiyor muhatabına. Attığı adımlarda iyi bir amaca sahip olsa da kötü neticelerle karşılaşıyor çoğu zaman. Yabancılığın büyüttüğü aradaki mesafe iki tarafı da kendi içine dönmeye itiyor. Oysa eşini iyi tanıyan biri onun davranışları altındaki nedenleri, hangi dilden anladığını, nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını bildiğinden kendini daha iyi ifade edebiliyor. Hassas noktalara değmeden, sinirleri germeden meramını dile getirebiliyor. Yani eşinin kalbine ve zihnine ulaşabiliyor.

İnsan Bilmedikleriyle Başa Çıkmayı Öğrenerek Büyür ve Gelişir

Eşimizi iyi tanımamız aramızdaki muhabbetin artması, anlaşmazlıkların azalması ve uyumlu bir evlilik yürütmek adına hayli önemli. Fakat birbirini tanımak zaman zaman sürprizler yaşanmayacağı anlamına da gelmiyor.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ocak 2017 sayısında.