Sevdiklerimi ve Sağlığımı Kaybetme Korkusu Yaşıyorum

PSİKOLOG CEMİLE AKDAĞ ÇEBİ

Merhaba Cemile Hanım,

Ben 21 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. Bu sene üniversiteyi kazanıp Ankara’ya geldim. İki sene önce ailece bir kaza geçirdik ve ben uzun süre yürüyemedim. O zamandan beri ailemden ilk kez uzun süre ayrı yaşamaya başladım. Şimdi ailem başka şehirde ama ben bir türlü arkadaş çevreme, Ankara’ya ve derslere adapte olamıyorum. Geceleri bazen o kazanın olduğu anı düşünüp ailemi, sağlığımı yeniden kaybetme korkusu yaşıyorum. Bazı tanıdıklarım depresyonda olabileceğimi söylüyorlar ama ben kendimi her zaman öyle hissetmiyorum. Bu korkumu nasıl atlatabilirim, yeniden nasıl normale dönebilirim?

Tuğçe K.

Merhaba Tuğçe Hanım,

Öncelikle geçmiş olsun. Gerçekten çok zor bir durum yaşamışsınız. Bir kaza geçirdikten sonra o korkunç anı tekrar düşünme; uyumakta, odaklanmakta zorlanma, gergin ve sinirli hissetme vücudumuzun verdiği doğal tepkilerdir. Ancak bir süre sonra bu tepkilerin azalması ve yavaş yavaş normale dönmesi beklenir. Travma yaşayan kişi bazen tedavi görmese de tıpkı vücuttaki yaraların zamanla kapanması gibi çevresinin ve ailesinin de desteğiyle sıkıntılarını atlatabilir. Fakat bazen azalmak yerine sizin durumunuzda olduğu gibi o anın sıkıntıları hayatın içine yapışır kalır.

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Aralık 2016 sayısında.