Nar mı? Nur mu?

ELİFE ATEŞ

Ateş “nar”dır, yakmasına yakar da aynı zamanda “nur”dur da aydınlatır. Nitekim güneş de irice bir ateş topu değil midir? Ateşin nimetleri saymakla bitmez. Yemek ateşte pişer, kebap ateşte pişer. Mesela öd ağacını ateşe tutsan mis gibi kokar… Ateş yakmaz, gözüm; ateşi yaratan yakar… Nemrud Hz. İbrahim’i (a.s) ateşe atmıştır ama ateş onu yakmış mıdır? Veliler aşk ateşinden önce hamdırlar, aşk ateşiyle pişer, en sonunda yanarlar…

Semender

Eski şiirimizde beyitlerde sıklıkla semender (Zinhar, bugün sulu ortamlarda yaşayan bir tür kurbağamsı hayvan ile karıştırılmaya. Nitekim mevzubahsim o değildir.) diye efsanevi bir hayvana gönderme yapılır. Güya bu hayvan ateşte yanmazmış ve denizatı gibi kuyrukluymuş. Bu hayvan ateşe girdiğinde bir çeşit yağ salgılarmış ve bu yağ onu yanmaktan korurmuş. Bir başka rivayete göre de bu semendercikler sadece ateşte yaşayabilmekteymiş ve ateşten çıkınca ölürlermiş. O onu demiş, bu bunu demiş ama bu hayvancığı dünya gözüyle kimsecikler görmemiş…

Alma Mazlumun “Ah”Inı

“Ah” kelimesi bildiğimiz üzere bir duygu belirtir ve dahi acının ünlemidir. Eski şiirimizde ki biz buna ekseriyetle Divan şiiri demekteyiz, “ah” aşığın aşk ateşiyle gönlünden çıkan bir duman olarak düşünülür. Bu düşünüşün fizyolojik zemini ise insanın “ah” dediği zaman ağzından çıkan buharın yani havanın göğe doğru yükselmesidir. Yine buna binaen “Mazlumun ahı yerde kalmaz / Çıkar aheste aheste” denmiştir. Mazlumun ahı nereye çıkar? Göklere yükselir ve arş-ı alaya çıkar…

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Aralık 2016 sayısında.