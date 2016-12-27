Namaz Kılmak Zor Geliyor-II

HATİCE ÇALIŞ

Geçen ayki yazımızda gençlerin namaz kılmakla ilgili tutumlarının kişilik gelişimlerinin bir uzantısı olduğunu vurgulamış, küçük yaşlardan itibaren karakterlerine yatırım yapılmadığında ergenlik döneminde ibadetle ilişkilerinde sorunların kaçınılmaz olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Bu ay ise namaz özelinde ibadet eğitimi konusunda önerilere yer vereceğiz. Fakat bundan önce ebeveynlerin ve gençlerin manevi eğitimini dert edinen diğer yetişkinlerin kendi namaz alışkanlıkları hakkında düşünmelerini arzu ederiz. Namaz kılmaya ne zaman ve nasıl başladınız? Halihazırda tertip sahibi misiniz? En çok hangi durumlarda namaz kılmak size ağır geliyor? Düzenli namaz kılma alışkanlığını ne kadar sürede kazandınız?

Tüm bu soruların cevapları aslında gençlere namaz konusunda nasıl rehberlik yapılması gerektiğini de içinde barındırır. İbadetlerle ilişkimizi analiz ettiğimizde bu yöndeki davranışların yazın gidilen bir Kur’an kursu süresince yahut bir yılda istikrar kazanamayacağını anlamak zor değildir. Bir insanın istikrarlı bir şekilde namaz kılma alışkanlığını kazanması mutlaka tedrici bir eğitim sürecinin sonunda olacaktır. Çocuklarımıza el yıkama gibi en basit temizlik kurallarını nasıl ve ne kadar sürede öğrettiğimizi düşünelim. Çocuk, bezi bıraktığında başlanması tavsiye edilen el yıkama eğitimi uzun yıllar devam eder. Tam artık çocuğumuzun bunun önemini kavradığını düşündüğümüz anda bir de bakarız ki ihmal etmeye başlamış. İlkokul hatta ortaokulda bile hala bu konuda lakayt davranabildiğini görürüz. Namaz kılmanın da uzun yıllar boyunca süren, inişli çıkışlı ve sabır gerektiren bir davranış eğitimi olduğunu kabul etmek hem gencin hem de ailenin motivasyonu açısından mühimdir.

Neyi Yaşarsam Onu Öğrenirim

Kitaplarla dolu ve yetişkinlerin kitap okuduğu bir evde büyüyen çocuğun okumaya doğal olarak ilgi duyduğu gibi anne babası namazı titizlikle kılan ve bununla yetinmeyip namaz merkezli tatlı bir ev atmosferi oluşturan gençler de bu konuda ilgi bakımından akranlarına göre bir adım önde olacaklardır.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Ocak 2017 sayısında.