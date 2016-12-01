Kızımın Beni Kıskandığını Düşünüyorum

Çocukluktan gençliğe geçerken hem bedende hem de zihin ve duygularda görülen hızlı değişim ve gelişim ergenler için önemli bir kaygı sebebidir.

PEDAGOG PERİHAN GÜL

Ben 37 yaşındayım ve 3 çocuk annesiyim. Giyimime, kiloma dikkat ederim. Kitap okumayı ve yeni şeyler öğrenmeyi çok severim; çocuklarımı da bu yönde teşvik ederim. Bu yönümle, içinde bulunduğum çevrede biraz farklı bir profil çiziyorum. 16 yaşında bir kızım var. Kızım beni pek beğenmediğini hissettirir bazen. Bana saygısızlık yapamaz ama ufak tefek imalarıyla belli eder bunu. Mesela bir espri yaptığımda ya da bir konuyla ilgili konuştuğumda bunu hissettirir bana. Kızım hafif kilolu. Bir keresinde bana “Keşke sen de tombik yanaklı; biraz yaşlı bir anne olsan. Hep öyle bir annem olmasını hayal ediyorum” dedi. Bu sözünü ve daha önceki tavırlarını düşündüğümde beni kıskanıyor olabileceğini düşündüm. Sizce onu bu duygudan nasıl kurtarabilirim?

Mevlide…

Kızınız söyledikleriyle bir yandan sizi rahatsız ederken diğer yandan yaşının ve içinde bulunduğu dönemin sıkıntılarını ne kadar doğru ifade etmiş aslında.

Hırçınlık, alınganlık, sinirlenince bağırma, anne babaya ters cevap verme, yalnız kalmak isteme, ufacık bir şeyi büyütme, önemli bir şeyi önemsememe hep bu yaşlara özgü davranışlardır. Anı anına uymaz; bir gün önce çok neşeli görünürken ertesi gün içine kapanık, üzüntülü bir kişi oluverir. Kim olduğuna, nereye doğru gittiğine dair kaygıları vardır.

Süresi kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte çocukluktan gençliğe geçerken hem bedende hem de zihin ve duygularda görülen hızlı değişim ve gelişim ergenler için önemli bir kaygı sebebidir.

Kızınız yaşındaki çocuklar giyim-kuşam, güzellik-çirkinlik, sivilceler, başarma-başaramama gibi birçok konuda yaşıtlarıyla kendilerini kıyaslarlar. Önemli bir kaygı sebebi de bu kıyaslama sonucu kendini onlardan daha yetersiz görmesidir. Burada ailenin ve yakın çevrenin tutumu çok önemlidir.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Aralık 2016 sayısında.