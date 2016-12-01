Kavganın Anatomisi-I

Kavganın bitişi taraflardan birinin çekilmesi (bakınız kaçması demiyoruz.) İle olabileceği gibi çevredekilerin bir süre izledikten sonra uygun gördükleri bir vakitte araya girerek ayırmaları şeklinde ya da polisin gelmesi ile de kavga son bulabilir.

AYŞENUR USLU

Pek muhterem okuyucularımız, bu ay sizlerle aslında çok da hazzedilmeyen, sevimsiz ancak bir o kadar da komik tarafları olan bir konuyu inceleyeceğiz: kavga…

Tabii ki Semerkand Ailesi olarak biz böyle şeyler bilmeyiz, güller gibi geçinir gideriz, saray terbiyesi almış insanlarız, o ayrı ama maalesef hiç tasvip etmesek de “kavga” diye bir gerçek var.

Efendim, kavga sözlü münakaşalar ile halledilemeyen sorunların şiddet ile de birleşerek fiziksel etkenlerle sert bir biçimde üstünlük sağlanarak çözülmeye çalışılması yöntemidir. Aslında sosyolojik ve psikolojik olarak incelenmesi gereken bir eğilimdir.

Kavga cinsiyet ayrımı yapmaz türler arasında. Ama biz yazımızda, hanımlara yakıştırmadığımız bu vakayı erkekler arasında gelişen şekli ile anlatacağız.

Kavga tetikleyici olarak sebepler üçe beşe ayrılır ama biz bunları sudan sebepler ile ciddi sebepler başlıkları altında ikiye ayırabiliriz.

Tartışma sırasında gerilen ortam, zıplayan sinirler, taraflardan birinin alttan almaması ve konuyu tırmandırması kavganın temelini oluşturur. Yükselen ses desibelleri artık uzakta olanların dahi dikkatini çekecek hale gelmiştir ve bir kıvılcım yetecek seviyeye gelinmiştir.

Kavga aniden gelişebildiği gibi sinyal de verebilir. Bu sinyaller sözlü imalar ve hareketle imalar olarak ikiye ayrılabilir. Köprüden önceki son çıkış mahiyetindeki hareketlerdir bunlar. İyi değerlendirilmesi durumunda kalabalık olaysız dağılabilir.

“Oğlum, Bak Git”

Sözlü imaya örnek olarak taraflardan birinin diğerine oturduğu semt ya da şehirden dem vurmasını gösterebiliriz. Yiğidin harman olduğu yerden geldiği vurgusu ile karşısındakine uzak durması gerektiğine dair gözdağı verir.

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Aralık 2016 sayısında.