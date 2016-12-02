Fırında Tavuklu Mantar Güveç & Erikli Kek

Özellikle 5 çaylarında severek tüketilen bu tatlı, Alman mutfağındandır. Tarta göre daha hafiftir.

JALE KAYA

Bu ay “Fırında Mantarlı Tavuk Güveç” hazırlıyoruz. Fırında yapılan yemeklerin tadı da bir başkadır, sofradaki yeri de misafire sunumu da… Sıcak sıcak gelir masaya ve herkesi sabırsızlıkla bekletir.

Tatlı olarak da “Mürdüm Erikli Kek”i seçtik. Özellikle 5 çaylarında severek tüketilen bu tatlı, Alman mutfağındandır. Tarta göre daha hafiftir. Denemenizi tavsiye ederiz. Şimdiden afiyet olsun!

Erikli Kek

Malzemeler:

• 1 yumurta

• 20 g yaş maya

• 50 g yumuşak tereyağı

• 1 çay bardağı toz şeker

• 1 tutam tuz

• 1 su bardağı ılık süt

• Un (aldığı kadar) (Ele yapışmayan bir hamur olacak.)

• Yarım kilo mürdüm eriği

• 1 çay bardağı toz şeker

…

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Aralık 2016 sayısında