Bir Rüyanın Kanatlarından Gerçeğe Konmak

Rüyamda ben bir ağaçmışım; sen de benim gövdemsin. Çocuklar da dallarımmış. Güzel bir ırmağın kenarında, alabildiğine yeşil bir arazide yaşıyormuşuz.

RÜMEYSA OĞUZ

Yağmur şiddetini artırmış, adeta camları kıracak gibi hızla çarpıyordu. Saatten haberi yoktu fakat gecenin üçü olduğunu düşünüyordu. Karanlık odadaki dev kütüphane, yerdeki antika halı; kadife kaplamalı, oymalı koltuklar ve üzerinde oturduğu, derisi yer yer yırtılmaya yüz tutmuş, oturma yerleri siyahlığını kaybedip griye dönmüş büyük koltuk şimşeğin her çakmasında mavi bir renk alıp yeniden eski karanlığına bürünüyordu. Cama bakacak şekilde, pencerenin bir metre uzağına çapraz şekilde konmuş bu deri koltuğun üzerinde ne kadar süredir oturduğunu bile hatırlamıyordu. Işıkları açmamış, karanlıkta cama vuran yağmur sesini dinliyordu. Aslında hayır, buna dinlemek demek pek doğru değildi. Cama çapraz konmuş deri koltuğa bedeninin olanca yükünü bırakmış, adeta koltukla yekvücut olmuş, hissizleşmişti. Cama vuran yağmur damlalarını bir uğultu gibi duyuyor, kafasına hücum eden onca düşünceyi yok etmek ister gibi gözlerini sıkıca yumuyordu.

Gece tam saat biri on geçe gördüğü rüyanın etkisi ile yataktan fırlamış, gördüklerinin rüya olduğuna şükrettikten kısa bir süre sonra fark etmişti başına yapışan ağrıyı. Yatakta bir müddet döndükten sonra nihayet uyuyamayacağını anlayıp yerinden kalkmış, önce sessizce çocukların odasına girip üstlerini örtmüştü. Koridorda yan yana duran iki odadan kapısı yatak odasına daha yakın olanda iki kızı yatıyordu. Biri beş diğeri üç yaşındaydı henüz. Kızların odasının bitişiğinde ise on yaşındaki oğlu… Belki de gördüğü rüyanın etkisinden bir müddet evlatlarını izlemiş; sonra da sessizce salona geçip deri koltuğa kendini bırakıvermişti. Ve şimdi saat üçü bulmuşken hala aynı yerde, aynı şekilde oturuyor; gözlerini sımsıkı yumarak bir yandan gecesini bıçak gibi kesen rüyanın gerçek olmadığına sevinirken öte yandan gerçekten çok da uzak olmayışı nedeniyle içten içe canı sıkılıyordu. Öyle ya kimi rüyalar fantastik bir film tadında olup çoğu zaman uyandığında insana bir sinema filmi izlemiş tadı verirken bu gördüğü rüya öyle gerçekti ki rüya olması, gerçekliğini hiç azaltmamış gibiydi.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Aralık 2016 sayısında.