Anne Ben Büyüyünce Hangi Kitap Olacağım?

“Harika Anne Baba Nasıl Olunur?”, “Mükemmel Çocuk Yetiştirmenin Formülleri”, “Süper Ebeveyn” tarzı kitaplar sizlere de tanıdık geldi mi? İlk çocuklarını kucaklarına alan anne babalar; ne yapacaklarını bilemeden sağdan soldan duyduklarıyla, okuduklarıyla; çoğu zaman da yaşayıp tecrübe ettikleriyle bebek bakımını öğrenir. Tabii ki her şey gibi ebeveyn olmak da zamanla öğrenilen hatta hiç sonu olmayan bir yolculuktur. Bu yolculukta çocuklarımız kimi zaman bizim öğrencimiz kimi zaman da öğreticimiz olur.

Ama son zamanlarda sosyal medyanın da etkisiyle “mükemmel çocuk” yetiştirmek için sanki yarışır hale geldik. Çocuk yetiştirmenin altın kurallarını veren kitaplara, bloglara bakarak çocukları belirli kalıplara göre yetiştirmeye başladık. Bunun nedeni daha iyi çocuk yetiştirmek gibi masum gözükse de giderek “mükemmel anne/baba olma” hırsına dönüşmeye başladı. Şu kitapta böyle diyor, bu kitapta aslında şöyleydi derken yeni metotlarla çocukları deneme tahtasına çevirdik.

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Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Aralık 2016 sayısında.